На Донеччині двоє студентів до смерті побили 54-річного чоловіка

У Донецькій області двоє студентів, 16 і 17 років, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, до смерті побили 54-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, днями в Ясинуватський міськвідділ міліції від одного з жителів селища Очеретине надійшло повідомлення про те, що біля водоймища виявлено труп чоловіка.

За словами старшого оперуповноваженого Віктора СИРОТЕНКА, двоє молодих людей напередодні вночі розпивали на вулиці спиртні напої. Потім вони зустріли на вулиці знайомого 54-річного чоловіка, з яким напередодні посварилися, і почали його бити, відтягнули жертву до водоймища і залишили там.

Слідчим відділом Ясинуватського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - навмисне вбивство, скоєне з хуліганських спонукань. Молоді люди заарештовані.