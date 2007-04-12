Україну знов зарахували до країн, що співпрацюють з США в рамках ПРО

Адміністрація Джорджа БУША знову назвала Україну серед 15 країн світу, які здійснюють співпрацю з США в рамках американської програми протиракетної оборони (ПРО). Як повідомляє РІА «Новости»,про це йдеться в поширеній в середу в сенаті США доповіді помічника міністра оборони США зі стратегічного потенціалу Брайана ГРІНА.

Як наголошується в документі, «сьогодні 15 країн, включаючи 9 тільки в НАТО, беруть участь в тих або інших зусиллях по ПРО, розміщуючи на своїй території ключові об`єкти або активи, або активно обговорюючи таку можливість». Зокрема, йдеться в доповіді, в даний час з питань ПРО співпрацюють "США, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Ізраїль, Індія, Японія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Тайвань, Україна і Велика Британія".

«Ми також проводимо переговори або працюємо над технологічними зусиллями з Німеччиною, Індією, Нідерландами, Іспанією, Україною і Францією", - повідомив помічник міністра оборони США.

В той же час, в доповіді сенату США помічник міністра оборони не повідомляє будь-які деталі переговорів між Вашингтоном і Києвом по ПРО.

Як повідомлялося, в кінці березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що не вважає необхідним форсувати українську участь в американській ПРО. “Це питання не на часі, і не сьогодні ми повинні давати цю відповідь", - сказав В.Ющенко.