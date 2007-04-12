До Києва прибуло підкріплення: 14 тисяч прихильників коаліції

Сьогодні вранці до Києва для участі у масових акціях прибуло понад 14 тисяч прихильників коаліції.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в м. Києві, 388 автобусами з Вінниці, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Дніпропетровська, Луганська, Полтави, Черкас, Харкова та Криму до Києва приїхало 12810 прихильників коаліції, ще 1,5 тисячі - двома поїздами з Херсону та Донецька.

Крім цього, як зазначили в ЦГЗ, 12 автобусами до столиці прибуло 352 прихильники «Нашої України» з Житомира, Івано-Франківська, Київської, Черкаської, Чернігівської областей.

На сьогодні в місцях проведення масових акцій в Києві встановлений 661 намет.

У ЦГЗ також зазначили, що порушень громадського порядку при проведені акцій поки не зафіксовано