У Запорізькій області в шахті загинув 39-річний гірник

У Запорізькій області в результаті обвалу в шахті загинув 39-річний гірник. Як повідомили УНІАН в головному управлінні МНС в Запорізькій області, нещасний випадок стався напередодні в Дніпрорудному в одній із шахт ВАТ "Запорізький залізорудний комбінат".

"О 4 годині ранку від чергового диспетчера комбінату надійшло повідомлення про те, що на ділянці один на глибині 810 метрів сталася аварія: на експлуатаційній шахті обвалилася гірська маса (приблизно 20 тонн), внаслідок чого загинув 39-річний гірський майстер ділянки", повідомили в управлінні МНС.

Тіло загиблого підняли на поверхню рятувальники Марганецького гірничорятувального загону. З`ясуванням причин НП займається спеціально створена комісія.