Гриценко на кілометр не підпустить Калашнікова до військових

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО називає “маячнею” заяви народного депутата Олега КАЛАШНІКОВА і пропонує Партії регіонів позбавити його депутатського мандату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні журналістам на полігоні «Широкий лан».

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що О.КАЛАШНІКОВ вже не вперше робить провокаційні заяви про те, що нібито готується переворот, а підрозділи Міноборони намагаються когось арештувати.

Він додав, що йому соромно, що О.КАЛАШНІКОВ носить звання офіцера запасу і робить такі провокаційні заяви.

Як сказав міністр оборони, якби він мав повноваження, він «через одну хвилину» позбавив би його військового звання.

«Я думаю, що треба зробити висновки керівництву Партії регіонів - на мій погляд, депутата КАЛАШНІКОВА треба було позбавити депутатського статусу ще після того, як він вчинив ганебний вчинок стосовно журналіста», - додав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, якщо вони цього не зроблять, він «на кілометр» не підпустить його до військових.

«Він (О.КАЛАШНІКОВ) не достойний звання офіцера-запасу, яке він, на жаль, формально носить», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що політична ситуація в країні дійшла до кипіння, і політики мають невідкладно приймати рішення щодо виходу з політичної кризи. Міністр додав, що армія виконуватиме свою стабілізуючу функцію своїм спокоєм, витримкою та відповідальністю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, О.КАЛАШНІКОВ заявив у ВР, що спецпідрозділи Міноборони готуються до захоплення уряду, Верховної Ради і до «захоплення прем`єр-міністра і кортежу, який його супроводжує».

За його словами, сьогодні принаймні три бойові елітні групи спеціального призначення у складі 100, 150 і 80 осіб «готові виконувати задачі по захопленню Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, здійснювати арешти депутатів – членів Коаліції національної єдності, членів уряду, а також готові здійснювати арешти на робочих місцях».

О.КАЛАШНІКОВ заявив, що А.ГРИЦЕНКО не дозволив народним депутатам перевірити місця, де розташовані частини спецпідрозділів. «Фактично сьогодні три бойові підрозділи готові здійснити державний переворот і здійснити неконституційне захоплення влади», - підкреслив О.КАЛАШНІКОВ.