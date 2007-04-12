Віце-президент Європарламенту побачив у Києві лише два концерти

Віце-президент Європарламенту Марек СІВЕЦЬ, якій 11 квітня відвідав Україну, вважає головним позитивом нинішнього політичного конфлікту в Україні те, що у нього поки не втягнуті люди.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це М.СІВЕЦЬ заявив сьогодні на прес-конференції у Брюсселі.

“Я не бачив ніякої революції у Києві, і це – найбільший позитив”, - сказав він.

“Є два концерти. Один – організований “біло-блакитними”, інший – “помаранчевими”. І це – найбільший позитив, що політичний конфлікт, боротьба за владу іде без використання простих людей”, - додав віце-президент Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня М.СІВЕЦЬ перебував у Києві, де провів зустрічі з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.