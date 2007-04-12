Ющенко передав Януковичу пакет в обмін на 300 мільйонів

Щоб провести дострокові вибори до парламенту, потрібно близько 280-300 мільйонів гривень.

Про це президент Віктор Ющенко заявив на прес-конференції у четвер.

"Кошти є. Резервний фонд, який передбачений на позапланові заходи, становить в сумі 350 мільйонів. Щоб провести вибори, я думаю, нам достатньо 280-300 мільйонів. Але є процедура", - зазначив президент.

Він нагадав, що наразі в жодному законі не виписана процедура виділення коштів на дострокові вибори, так само як і інші питання.

За його словами, є пакет пропозицій, як вийти з цієї ситуації. Проте президент не став їх озвучувати, оскільки це робочі пропозиції, які він передав прем`єру.

Президент також відзначив, що "високо оцінює" виведення з коаліції тих депутатів, які не є членами фракцій більшості, але вважає цей крок недостатнім.

"Хоча всі розуміють, що це не є відповіддю на ту проблему, яка породжена у стінах парламенту. Скоріше мова йде про зміни до закону про статус народного депутата, і формування таких обставин, які не допустили б відкат до тих позицій, які були ще в березні у парламенті", - зазначив президент.

Він також наголосив, що "криза – це не завжди погано, і далеко не трагедія".

Президент відзначив, що сьогоднішня криза дала можливість "говорити очі в очі" про необхідність змін до Конституції, імперативний мандат, нову редакцію закону про Кабмін, закон про опозицію.

"Я розумію, якою ціною це дається, скільки ризиків виникає, але давайте дивитися на це не тільки емоційно. Україна повинна не тільки уроки зробити з кризової ситуації, але й вигоди, які не вдавалося отримати раніше", - наголосив президент.

За його словами, пакет, який він запропонував прем`єр-міністру, це пакет, який дає відповідь на ці питання досить детально. Я не можу поки на нього детально посилатися, бо це робочий продукт, на який я б хотів отримати реакцію, сформувати певні компромісні погляди, а потім вже в вигляді, який відповідав би духу двох сторін, оприлюднити", - запропонував Ющенко.

"Це є план врегулювання політичної кризи в Україні", - запевнив президент.

Українська правда