Нафтогаз бере кредит на 70 мільйонів доларів

НАК «Нафтогаз України» має намір залучити у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк», Київ) кредитну лінії на загальну суму 70 млн. дол.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит планується залучити через проведення НАК «Нафтогаз України» тендеру з одним учасником.

Компанія має намір залучити кошти на період із 2010 по 2011 рік включно.

У повідомленні уточнюється, що в рамках кредитної лінії «Нафтогаз України» має намір у першу чергу освоїти кошти на суму, еквівалентну 80,6 млн. грн., зокрема в 2010 році - 17,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.