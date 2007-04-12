Третьяков: Наша України піде на вибори своїм списком

Народний депутат, член президії партії “Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявляє, що партія "Народний Союз Наша Україна" для участі в дострокових парламентських виборах не створюватиме передвиборний блок і піде на вибори своїм списком, в який можуть бути включені представники інших політичних сил.

Як повідомляє ЛІГАБізнесІнформ, зокрема, О.ТРЕТЬЯКОВ заявив: «Якщо говорити про формат участі в передвиборних гонках "Нашої України", то в її списки можуть бути включені представники "Народної самооборони". І тут, слід уточнити, йдеться саме про списки кандидатів від партії "Народний Союз Наша Україна". НСНУ створювати блок не буде, він піде на вибори своїм списком».

Водночас, додав О.ТРЕТЬЯКОВ, «ми запропонуємо внести в список своїх представників іншим політичним силам. Наприклад, в список НСНУ можуть потрапити, окрім "Народної самооборони" члени Народного руху України, Християнсько-демократичного союзу, УРП "Собор", а також безпартійні кандидати».

При цьому О.ТРЕТЬЯКОВ висловив упевненість, що "Наша Україна" в результаті перевиборів набере не менше відсотків, ніж в 2006 році, а у разі спільного походу на вибори з "Народною самообороною" - близько 20%.

«Хотілося б також зазначити, що у випадку, якщо КАТЕРИНЧУК з "Європейською платформою" захоче повернутися до "Нашої України", то двері для нього відкриті», - додав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Водночас він «точно сказав», що БЮТ і "Наша Україна" на дострокові парламентські вибори підуть «двома колонами». «Наші погляди часто бувають не однакові. Краще навіть буде для монолітності опозиції, якщо ми візьмемо участь у виборах окремо. У будь-якому випадку, обидві політичні сили і далі співробітничатимуть на базі угоди про об`єднану опозицію», - вважає О.ТРЕТЬЯКОВ.

Також депутат закликав політиків не саботувати вибори, «оскільки в даній ситуації саботаж - це узурпація влади». Зокрема, він закликав Партію регіонів не «узурпувати владні важелі в країні, інакше Україна може перетворитися на другу Білорусь, тільки з прикметником "парламентська".