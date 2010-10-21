Україна просить Швецію підтримати її європейську перспективу

Київ просить Швецію підтримати в Угоді про асоціацію положення про європейську перспективу України та відкриття ринків ЄС у рамках всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це йшлося під час зустрічі в Стокгольмі (Швеція) заступника міністра закордонних справ України Віктора МАЙКА з міністром торгівлі Швеції Евою БЬОРЛІНГ, Державним секретарем з міжнародного співробітництва в цілях розвитку Йоакімом СТЮМНЕ та керівником Європейського Департаменту Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) Улла АНДРЕН.

Підтримка Швецією реформ в України обговорювалася у рамках зустрічі з Державним секретарем з міжнародного співробітництва в цілях розвитку Й.СТЮМНЕ у контексті реалізації Стратегії співробітництва Швеції з Україною в цілях розвитку на період до 2013 року, в рамках якої передбачено надання технічної допомоги Україні у розмірі в середньому 25 млн. дол. США щорічно. Співрозмовники були спільні у висновку прискорити роботу над проектом Угоди між урядом України та урядом Швеції щодо співробітництва в цілях розвитку з метою її підписання вже найближчим часом.

В.МАЙКО також провів зустріч з керівником Європейського Департаменту Шведського агентства міжнародного розвитку У.АНДРЕН, під час якої сторони обмінялися думками щодо подальшої взаємодії обох країн у питанні європейської інтеграції України. Сторони визнали за необхідне реалізацію спільних проектів з питань демократичного управління, ефективного використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, які підтримуються шведською стороною.