Янукович звільнив Куніцина через хворобу

Сергій КУНІЦИН звільнений з посади Постійного представника Президента в Криму, в першу чергу, через хворобу, заявляє заступник глави Адміністрації Президента Олег РАФАЛЬСЬКИЙ.

«Це, в першу чергу, викликано тим, що Сергій Володимирович хворіє», - сказав О.РАФАЛЬСЬКИЙ, якого цитує прес-служба Представництва глави держави в Криму.

Разом із тим він вважає, що С.КУНІЦИНА «рано списувати з рахунків».

«Його останнє слово - хоч у кримській політиці, хоч у загальноукраїнській - ще не сказано. Він перебуває в стратегічному резерві, і я думаю, скоро ви почуєте про його нові призначення. А поки, після операції, потрібно поберегти здоров`я», - сказав чиновник.

Заступник глави Адміністрації Президента подякував С.КУНІЦИНУ за роботу: «За цей час Представництво знайшло нове звучання, були налагоджені процеси координації, співпраці органів кримської влади. Від імені Президента України я хочу висловити Сергію Володимировичу підтримку й ще раз побажати міцного здоров`я».

О.РАФАЛЬСЬКИЙ приїхав до Криму, щоб офіційно представити колективу виконуючого обов`язки Постійного представника Президента в автономії Віктора ПЛАКІДУ.

«Зараз він (В.ПЛАКІДА) обіймає посаду міністра енергетики (Криму). Після врегулювання процедури і моментів, пов`язаних із його звільненням, з новою посадою, я думаю, буде підписано ще один указ Президента, де додаток «в.о.» зникне», - сказав О.РАФАЛЬСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 13 жовтня звільнив С.КУНІЦИНА з посади Постійного представника глави держави в Криму, призначивши В.ПЛАКІДУ виконуючим обов`язки постпреда.

В.ПЛАКІДА з квітня цього року працює міністром палива та енергетики Криму, раніше - з червня 2006 року по березень 2010 - був головою Ради міністрів автономії. С.КУНІЦИН працював представником Президента в Криму з квітня 2010.

Міністрів у Криму призначає і звільняє парламент автономії.

С.КУНІЦИНУ було зроблено операцію на хребті.