За хабар затримали директора ПТУ

У Черкасах за одержання хабара затриманий директор державного професійно-технічного навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю УМВС України у Черкаській області, правопорушника затримали працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю обласного УМВС.

Директор вимагав і отримав 4,2 тис. грн хабара від жителя Черкас за видачу йому двох посвідчень на право виконання робіт, пов’язаних із підвищеною небезпекою.

Прокуратура Черкаської області порушила стосовно зловмисника кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.