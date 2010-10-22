АМК застеріг від підвищення цін 16 постачальників ліків (список)

Антимонопольний комітет України зобов’язав 16 основних оптових постачальників ліків утриматися від дій, що можуть призвести до економічно необґрунтованого підвищення цін на медикаменти або виникнення штучного дефіциту фармацевтичної і медичної продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служби АМК.

Зокрема Комітет вимагає від оптовиків лікарських засобів забезпечувати цінову стабільність на ринку, особливо у періоди поширення та загострення сезонних інфекційних захворювань у населення.

Рекомендації надано СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» (м. Київ), ТОВ «ВВС-ЛТД» (с. Хотів, Київська обл.), ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ), ЗАТ «Альба Україна» (м. Бориспіль, Київська обл.), ТОВ «Артур-К» (с. Чайка, Київська обл.), ТОВ «Фармако» (м. Київ), ТОВ «Аптека Біокон» (м. Київ), ТОВ «Вента ЛТД» (м. Дніпропетровськ), ТОВ «Галафарм» (м. Київ), ПТПМП Фірма «Едельвейс» (м. Львів), ТОВ «Донфармхолдінг» (м. Донецьк), ТОВ «Фалбі» (м. Київ), ТОВ «ФРА-М» (м. Донецьк), ТОВ «Інтерфарма-Київ» (м. Київ) і ТОВ «Фіто-Лек» (м. Харків).

Як встановив АМК, на сьогодні об’єктивні причини для підвищення цін на ліки відсутні, за винятком обґрунтованого збільшення вартості продукції виробником.