Чоловік, вже 8 разів засуджений за крадіжки з авто, попався на тому ж

У Кіровограді працівники міліції за обвинуваченням у скоєнні крадіжок з автотранспорту затримали 50-річного місцевого жителя, який уже має 8 судимостей за аналогічні злочини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Кіровоградській області.

Востаннє чоловік звільнився з місць позбавлення волі навесні цього року. Маючи проблеми зі здоров’ям, злодій вирішив повернутись до знайомого способу заробітку. Обираючи лише автомобілі вітчизняного виробництва, чоловік власноруч виготовленою відмичкою відкривав замки і забирав із салонів автомобілів гроші, документи, мобільні телефони, сумки, продукти харчування тощо, а крадене збував на місцевому ринку.

За кілька місяців підозрюваний скоїв 10 крадіжок, щоразу завдаючи збитків потерпілим на суму від 500 грн. і більше.

За даними фактами порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), санкція якої – позбавлення волі на строк до 5 років.