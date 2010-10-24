Міністр: скасування мита не знизить ціни ні на гречку, ні на картоплю

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК виступає проти тимчасового скасування імпортного мита на гречку, картоплю та низку інших продуктів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив у Києві під час відкриття українсько-білоруського ярмарку сільськогосподарської продукції.

На думку М ПРИСЯЖНЮКА, скасування мита не знизить ціну на ці продукти, оскільки ціна на них в державах, які ввозять їх в Україну, доволі висока.

«Найбільша небезпека для нашого споживача і для нас як аграріїв - якщо він (споживач - УНІАН) звикне до імпортних продуктів харчування. І наше завдання - об’єднати зусилля, щоб ми працювали спільно над аграрною наукою. І ми бачимо, що десь тут втратили час, і це нам потрібно обов’язково відновити», - наголосив М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, уряд України ініціює скасування мита на ввезення молока і вершків, вершкового масла, картоплі, жита і гречки до червня 2011 року. Відповідний проект змін до Закону України "Про Митний тариф України" (реєстр. № 7243 від 12.10.2010) внесено до Верховної Ради прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ і опублікований на сайті парламенту.

Законопроектом передбачається до 1 червня 2011 року зменшти імпортне мито на молоко і вершки в порошку, гранулах або інших твердих видах, масло вершкове, картоплю, жито і гречку до 0%.