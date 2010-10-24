Птахи на острові неподалік Бердянська загинули від аспергільозу
Для людей, здається, небезпеки немає
Птахи на острові Великий Дзендзик неподалік Бердянська загинули через грибкове захворювання.
Про це повідомив начальник Управління ветеринарної медицини в Бердянську Дмитро ДОЙНОВ, пише газета «Сегодня».
Видання нагадує, що кілька днів тому на острові було виявлено майже півтори тисячі дохлих пернатих — 954 баклани і 475 сріблястих чайок. Мертвих птахів зібрали і доставили в лабораторію.
«На щастя, лабораторія спростувала інформацію про «пташиний грип». Розтин встановив, що птахи захворіли на аспергільоз. Це грибкове захворювання, що вражає легені. Воно розмножується в кублах, пір`ї, сіні, грунті. Найбільш схильні до аспергільозу молоді особини пернатих. Людина теж може «підхопити» це захворювання, якщо з`їсть м`ясо зараженої птиці. (За даними з сайту Департаменту медичного забезпечення і реабілітації МВС України, "збудник аерогенним шляхом потрапляє на слизисті оболонки верхніх дихальних шляхів. Може наступати інфікування через шкіру". - УНІАН). Але в даному випадку турбуватися нема про що», — повідомив Д.ДОЙНОВ.
Наступного ж дня ветеринари вивезли всі пташині трупи за місто на скотомогильник і спалили їх.