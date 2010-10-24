Птахи на острові неподалік Бердянська загинули від аспергільозу

Птахи на острові Великий Дзендзик неподалік Бердянська загинули через грибкове захворювання.

Про це повідомив начальник Управління ветеринарної медицини в Бердянську Дмитро ДОЙНОВ, пише газета «Сегодня».

Видання нагадує, що кілька днів тому на острові було виявлено майже півтори тисячі дохлих пернатих — 954 баклани і 475 сріблястих чайок. Мертвих птахів зібрали і доставили в лабораторію.

«На щастя, лабораторія спростувала інформацію про «пташиний грип». Розтин встановив, що птахи захворіли на аспергільоз. Це грибкове захворювання, що вражає легені. Воно розмножується в кублах, пір`ї, сіні, грунті. Найбільш схильні до аспергільозу молоді особини пернатих. Людина теж може «підхопити» це захворювання, якщо з`їсть м`ясо зараженої птиці. (За даними з сайту Департаменту медичного забезпечення і реабілітації МВС України, "збудник аерогенним шляхом потрапляє на слизисті оболонки верхніх дихальних шляхів. Може наступати інфікування через шкіру". - УНІАН). Але в даному випадку турбуватися нема про що», — повідомив Д.ДОЙНОВ.

Наступного ж дня ветеринари вивезли всі пташині трупи за місто на скотомогильник і спалили їх.