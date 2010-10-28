Азаров: угода про зону вільної торгівлі з ЄС буде найближчим часом

В Єврокомісії переконані, що угоду про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС буде підписано найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ефірі Першого національного телеканалу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи результати зустрічі з Єврокомісаром з торгівлі Карелом де ГУХТОМ.

«Де ГУХТ сказав, що він твердо переконаний, що найближчим часом така угода буде підписана», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що, незважаючи на всю складність переговорів, у ході останнього раунду був досягнутий істотний прогрес, і висловив надію, що з усіх проблемних питань вдасться досягти компромісу.

М.АЗАРОВ також повідомив, що черговий раунд переговорів з підготовки угоди про зону вільної торгівлі відбудеться у грудні.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з К. де ГУХТОМ у Києві ознайомив Комісара ЄС з переліком принципових питань, що потребують вирішення для запровадження вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Перш за все, прем`єр назвав питання відмови від експортних субсидій у двосторонній торгівлі.

Другим питанням є відмова від механізму встановлення вхідних цін на сільськогосподарську продукцію.

Крім того, М.АЗАРОВ наголосив на необхідності розгляду питання про динаміку тарифних квот і мита, маючи на увазі поступове розширення квот і зниження розміру мита. Також, за його словами, Україна вважає за необхідне відмовитися у вільній торгівлі від інструментів торговельного захисту.

«Особливо нас турбує ситуація, пов`язана зі сферою послуг. Дві дуже важливі позиції: це автотранспорт - для нашої країни це 34 тис. автоперевізників і, безумовно, енергетичні послуги», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що Україна приєдналася до Енергетичної хартії і виключення із зони вільної торгівлі енергетичних послуг «робить практично недоцільним нашу участь у цій Енергетичній хартії».

«Ці питання для нас є принциповими, і по них необхідно було б знайти рішення», - заявив М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, що угода про зону вільної торгівлі є невід`ємною частиною угоди про асоціацію між Україною та ЄС.