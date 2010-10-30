За аварії на воді треба ввести кримінальну відповідальність

Судноводіїв, дії яких привели до тяжких наслідків і аварій на воді, пропонується притягати до кримінальної відповідальності. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, також планується посилити адміністративні санкції проти судноводіїв, у яких немає необхідних документів на судна і на право керування ними. Зокрема, штрафи за адміністративні правопорушення планується підвищити вдвічі.

«Я підтримаю конструктивні пропозиції щодо поліпшення безпеки на транспорті і ставлю завдання головам наших адміністрацій розробити для цього необхідні нормативно-правові акти», - сказав міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

На виконання цього доручення Державна адміністрація морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот) і Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція) вже працюють над проектами внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінальний кодекс України з метою значного посилення санкцій за здійснення адміністративних і кримінальних правопорушень законодавства на морському і річковому транспорті.

Нагадаємо, зараз ставки штрафів за користування судном без належних документів, здебільшого становлять від 17 до 170 грн. Найбільш поширеним порушенням за результатами перевірок цього року є відсутність на борту судна необхідних документів, а також недотримання водіями маломірних приватних суден правил безпеки судноплавства.