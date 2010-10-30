Адвокат Валерія Іващенка подасть ще одну апеляційну скаргу

У понеділок, 1 листопада, адвокат колишнього в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА оскаржить в апеляційному порядку порушення кримінальної справи проти свого підзахисного.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Він нагадав, що раніше у Солом’янському районному суді м. Києва було відмовлено у задоволенні скарги захисту щодо порушення Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України кримінальної справи проти В.ІВАЩЕНКА.

“У понеділок, 1 листопада, ми подаємо скаргу до Апеляційного суду Києва на зазначену постанову Солом’янського суду”, - повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Апеляційний суд м. Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду столиці від 18 жовтня про продовження ще на 2 місяці – до 21 грудня – утримання під вартою колишнього в.о. міністра оборони України В.ІВАЩЕНКА.

Колишньому в.о. міністра оборони, першому заступнику міністра оборони України В.ІВАЩЕНКУ інкримінують надання незаконного дозволу на реалізацію цілісного майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони „Феодосійський судномеханічний завод”.

Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Згідно із звиунваченням, "встановлено, що він у листопаді минулого року, обіймаючи вказану посаду, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, у порушення вимог ч. 1 ст. 19 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та п. 2. ст. 5 Закону України „Про приватизацію державного майна” підписав план санації щодо реалізації цілісного майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони України „Феодосійський судномеханічний завод”. Унаслідок таких дій державі спричинено збитків на суму понад 17 млн. грн."

24 серпня за поданням Генпрокуратури В.ІВАЩЕНКУ обрано запобіжний захід – взяття під варту.