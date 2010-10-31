Донецька ДАІ виловила на дорогах понад 300 несправних автобусів

У Донецькій області за два тижні проведення операції «Безпечний перевізник» співробітниками Державтоінспекції було виявлено на дорогах регіону 311 технічно несправних автобусів і мікроавтобусів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що, зокрема, було виявлено більш як 100 автобусів і мікроавтобусів з максимальним спрацюванням протекторів шин, 54 - з несправною гальмівною системою, в 63 транспортних засобах несправними виявилися аварійні запасні виходи.

Крім того, 23 водії керували автобусами без необхідної в даному випадку категорії «Д» у водійському посвідченні, в 42 випадках водії виїхали без позначки медичного працівника і механіка у шляховому листі.

В цілому за два тижні проведення спецоперації співробітниками ДАІ Донецької області було зафіксовано більше 2 тис. 300 порушень ПДР водіями автобусів і мікроавтобусів.

Близько 500 водіїв перевищили встановлену швидкість руху, 112 проїхали на заборонний сигнал світлофора, 173 порушили правила проїзду перехресть, близько 113 порушили правила обгону, 49 водіїв порушили правила проїзду залізничних переїздів.

На 11 водіїв автобусів і мікроавтобусів складено адміністративні протоколи за керування автобусами і мікроавтобусами в стані алкогольного сп`яніння.