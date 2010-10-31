Завтра в Україні - до +16°

1 листопада в Україні буде до 12° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у перший день листопада спостерігатиметься мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 0-5° тепла, на узбережжі Чорного моря - до 8° тепла, у східній частині та прикарпатських областях - місцями 3-5° морозу; вдень - 7-12° тепла, на крайньому півдні та заході - 11-16°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 7-12°.

У Києві також без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі - 2-4° тепла, вдень - 10-12°.