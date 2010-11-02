Сирію цікавить проект "Вікінг" і порти на Чорному морі

Сирія вважає за необхідне розвивати співпрацю з Україною в транспортній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час 7-го засідання українсько-сирійського міжурядового комітету глава делегації Сирії, міністр фінансів Сирії Мухаммед аль ХУСЕЙН.

Він зазначив, що Сирія зацікавлена в приєднанні до проекту залізничного транспортного сполучення «Вікінг», також є зацікавленість у розвитку морського транспортного сполучення з тим, щоб налагодити сполучення між сірійськими портами в Середземному морі і українськими - в Чорному.

Крім того, М.ХУСЕЙН підкреслив, що транспортне сполучення між Сирією і Україною необхідно розширити. «Авіаційне сполучення для нас є також дуже важливим – між Алеппою і Одесою, між Києвом і Дамаском, на всіх напрямках нам необхідно створювати нові рейси», - сказав міністр.

Він підкреслив, що розвиток співпраці в транспортній сфері створить умови для розширення номенклатури товарів і збільшення товарообороту в двосторонній торгівлі.

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Зі свого боку перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ вважає за необхідне збільшити номенклатуру товарів у двосторонній торгівлі України і Сирії.

Про це він заявив, виступаючи у ході VІІ засідання українсько-сирійського міжурядового комітету.

А.КЛЮЄВ зазначив, що 70% українського експорту до Сирії складає метал, 15% – зерно, а ще 15% припадає на інші товари.

При цьому віце-прем`єр наголосив, що імпорт із Сирії більш диверсифікований, проте обсяги товарів незначні, зокрема, це сірка, взуття, овочі і трикотажний одяг.

«Це свідчить про те, що промисловий потенціал обох країн використовується ще не повною мірою», – сказав А.КЛЮЄВ.

«Розпочато діалог із питання організації виробництва тракторів у Сирії з використанням українського обладнання та комплектуючих», – зазначив віце-прем`єр.

Крім того, українська та сирійська сторони налагоджують спільну роботу в галузі машинобудування, радіоелектроніки, приладобудування та хімічної промисловості.