Табачник обізвав Наливайченка слоном

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК переконаний, що за тиск на Конституційний Суд і за оголошення неправдивих даних представникам Служби безпеки України доведеться відповідати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК заявив, коментуючи заяву СБУ про отримання одним з близьких родичів судді Конституційного суду України Сюзанни СТАНІК певної кількості нерухомості і земельних ділянок на суму майже 12 млн. дол.

При цьому Д.ТАБАЧНИК назвав «дивною і незрозумілою поведінку в.о. голови СБУ, котрий 2 роки збирав матеріали, і вчора вискочив, як маленький біс з табакерки, обгидити заступника голови Конституційного суду». За його словами, «це виглядає, неначе хтось хоче вислужити собі посаду без приставки «в.о.».

Д.ТАБАЧНИК підкреслив, що за тиск на Конституційний суд і за оголошення неправдивих даних представникам СБУ доведеться відповідати. «Я б хотів, щоб вони подумали, що вони перед прокуратурою не захищені, як судді КС, імунітетом. І не мають імунітету народних депутатів. І не варто поводитись із статтями Кримінального кодексу, як слон в аптечній лавці», - заявив Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня СБУ заявила, що має попередню інформацію про отримання одним з близьких родичів судді Конституційного суду України Сюзанни СТАНІК певної кількості нерухомості і земельних ділянок на суму майже 12 млн. дол. В.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що, за попередніми даними, передача майна відбувалася впродовж 2005, 2006 і початку 2007 року.

За даними деяких ЗМІ, С.СТАНІК нібито одержала в подарунок дві квартири в Києві за адресою: Нестеровський провулок, 6.

16 квітня Генпрокуратура заявила, що інформація про нібито незаконне придбання С.СТАНИІ прав власності на житлові приміщення, а також отриманні хабара за сприяння в розгляді справи про конституційність Указу Президента України „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” від 2 квітня 2007 року №264 є неправдивою, сфальсифікованою і спрямованою на перешкоджання виконанню суддею С.СТАНІК обов`язків судді – доповідача у справі.

Суддя-доповідач у справі про конституційність указу Президента про розпуск парламенту С.СТАНІК відкидає всі звинувачення на свою адресу в можливих корупційних діях.