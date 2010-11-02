Завтра в Україні - до +19°

3 листопада, за прогнозами синоптиків в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, уночі та вранці у південній та західній частині місцями спостерігатиметься туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів до 10° тепла, у східній частині місцями 0-2° морозу; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та в Криму подекуди 16-19° тепла; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° тепла.

У Києві та області утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°. По м. Києву температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.