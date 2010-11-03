Львівський губернатор проти звуження прав молодіжних організацій

Львівська обласна державна адміністрація сьогодні направила листа народним депутатам України з проханням відмовитись від звуження прав молодіжних та дитячих громадських організацій щодо доступу до інформації.

Про це йдеться у листі голови Львівської обласної державної адміністрації Василя ГОРБАЛЯ до голови Комітету ВР України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, Львівська ОДА просить законодавців виключити із законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” (реєстраційний номер 2593 від 03.06.2008) норми, які можуть «позбавити значну частину молодіжних та дитячих громадських організацій права доступу до інформації».

“Статтю 8 проекту закону, який було ухвалено у першому читанні, пропонується доповнити кількісними критеріями, згідно з якими громадські організації, чисельністю менше 0,5% від чисельності відповідної територіальної громади, а менше 10 тисяч членів для всеукраїнських організацій, будуть обмежені у можливості брати участь в обговоренні рішень, які стосуються програм щодо дітей та молоді. З метою недопущення звуження прав молодіжних та дитячих організацій, прошу Вас виключити згадану норму із законопроекту”, - йдеться у листі.

«Кількісні критерії, сформульовані у законопроекті, можуть фактично розділити молодіжні та дитячі організації на умовно “репрезентативні” та “нерепрезентативні” у питаннях надання їм інформації», - заявив у коментарі УНІАН радник голови Львівської обласної державної адміністрації Анатолій ІГНАТОВИЧ.

На його думку, таким чином може з’явитися новий метод дискримінації «меншості». «Нерепрезентативна» організація, не отримавши проект певного рішення, звернеться до влади, користуючись Законом “Про звернення громадян”, - але тепер ризикуватиме отримати досі небачену відписку про те, що, мовляв, обов’язку надавати інформацію “маленьким” організаціям не існує. А чи багато в Україні громадських організацій, які мають 10 тисяч членів чи 0,5% від кількості мешканців громади?» - зазначив А.ІГНАТОВИЧ.

Довідка УНІАН. Проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” був внесений народним депутатом України Олегом ЗАРУБІНСЬКИМ. На сьогодні законопроект пройшов перше читання та рекомендований профільним Комітетом Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму до ухвалення Верховною Радою України у другому читанні.