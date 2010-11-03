Жителі Берегового проголосували за перейменування міста

Жителі Берегового Закарпатської області на місцевому референдумі 31 жовтня проголосували за перейменування міста на Берегсас.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив керівник Карпатського центру полінгових досліджень, кандидат соціологічних наук, викладач Ужгородського національного університету Федір ШАНДОР.

За його інформацією, ідею перейменування міста Берегового підтримали 4 тис. 688 осіб, «проти» висловилася 4 тис. 358. Ще 332 бюлетені визнані недійсними.

Участь у референдумі взяли 47,76 % виборців.

Ініціатором референдуму, за словами Ф.ШАНДОРА, був міський голова Берегового, голова Демократичної партії угорців України Іштван ГАЙДОШ.

«Люди мають право повернути історичну назву своєму населеному пункту», – вважає Ф.ШАНДОР.

Він також додав, що факт проведення референдуму свідчить, що в Україні дійсно є демократія.

«Як на Сході, так і на Заході країни людям надається право волевиявлення стосовно регіональних позицій (російськомовних - на Сході і, відповідно, угорськомовних позицій - на Заході країни)», - зауважив соціолог.

Як повідомляв УНІАН, у Береговому 31 жовтня разом місцевим референдумом проходили також місцеві вибори.

Довідка УНІАН. Місто Берегове називалось Берегсас, коли входило до складу Угорської держави (Австрійської та Австро-Угорської імперії).

1920 року, коли за рішенням Тріанонського договору місто увійшло до складу новоствореної Чехословацької держави, Берегсас перейменували на Берегове.

2 листопада 1938 року за рішенням Віденського арбітражного суду Берегове знову відійшло до Угорщини, і угорська влада повернула йому назву Берегсас.

1945 року Берегсас разом із усією територію нинішнього Закарпаття стає частиною Української РСР у складі Радянського Союзу, і місту знову повернули назву Берегове.

Перші згадки про Берегсас датуються 1063 роком.