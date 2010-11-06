Для новообраного мера Тернополя підігрів тротуарів став справою принципу
Бо за нього найбільше критикували
Новообраний міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ запевняє, що втілить свою передвиборчу обіцянку щодо підігріву тротуарів.
Про це він сказав в інтерв’ю місцевому виданню «Номер один».
«Коли ми готували програму, я розраховував, що її «фішкою» стане не підігрів тротуарів, а встановлення дахових котелень та забезпечення індивідуальними лічильниками тепла кожної квартири за рахунок міського бюджету. Опоненти ж схопились саме за підігрів тротуарів і взялися критикувати тротуари, які для них незрозумілі. Але в усій Європі сьогодні дороги підігрівають, тому я не вважаю, що це є чимось нереальним», - зазначив С.НАДАЛ.
За його словами, перед тим, як озвучити цю ідею, представники його штабу вивчили досвід інших країн. «Тепер цей пункт програми буде для мене справою принципу: чи це буде зроблено за рахунок бюджету, чи приватних інвестицій», - запевняє С.НАДАЛ.
Разом з тим він зазначив, що цього року цей задум втілюватися не буде, оскільки вже несприятливі погодні умови, окрім цього, міський бюджет до кінця року вже розподілений, і в ньому не передбачено коштів на реалізацію даного проекту.
Як повідомляв УНІАН, за даними ТВК, перемогу на виборах міського голови у Тернополі здобув представник ВО «Свобода» С.НАДАЛ.