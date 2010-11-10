Презентовано український підручник словацької мови

Науковці Ужгородського національного університету презентували підручник з вивчення словацької мови та електронний варіант першого в Україні словацько-українського словника.

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації доцент кафедри словацької мови УжНУ Ярослав ДЖОГАНИК зазначив, що підручник було підготовлено і видано у рамках міжнародного проекту «Словаччина – Україна»: елімінація мовних бар’єрів» Словацько-українського інституту гуманітарних ініціатив (м. Пряшів).

Цей проект, за словами Я.ДЖОГАНИКА, є складовою гранту Фонду підтримки громадських ініціатив, фінансованого Норвезьким фінансовим механізмом та держбюджетом Словаччини.

За словами зав.кафедри словацької філології УжНУ професора Світлани ПАХОМОВОЇ, після виходу українського підручника, до кафедри почали надходити звернення з проханнями про його російськомовну версію. «Зокрема, Донецький інститут навіть заявив про намір розпочати вивчення студентами словацької мови, якщо в Україні з’явиться підручник російською», - уточнила С.ПАХОМОВА.

Наразі тираж книги становить 1000 примірників, до неї також додається DVD-диск із записами фонетичних вправ та навчальними текстами. «Ми підбирали теми, пов’язані із словацько-українськими взаєминами, долучили інформацію про українських діячів, відомих у Словаччині і навпаки. Крім того, навчальний матеріал найкраще сприймається тоді, коли він поданий емоційно, із гарним настроєм, навіть жартами, тому намагалися цього дотримуватися у підручнику», - додала С.ПАХОМОВА.

Окрім підручника, колектив кафедри підготував словник, який наразі існує в електронному вигляді. До словника увійшли понад 15 тисяч слів.