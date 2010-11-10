У Росії існує мода на Україну. Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це на прес-конференції в Москві сказав проректор Російського державного гуманітарного університету (РДГУ), віце-президент Російської асоціації україністів Дмитро БАК.

«Дуже важливо, щоб українська культура стала популярною у молодого покоління, і паростки цього руху ми бачимо, адже існує своєрідна мода на Україну - і на мову, і на рок-музику, і на побут. Дуже часто молоді люди їздять на вихідні до Києва, а не тільки до Санкт-Петербурга. Це все треба розвивати», - сказав Д.БАК.

Він зазначив, що РДГУ виступив зі своєю «українською ініціативою», котра має кілька аспектів.

На його думку, найважливішим питанням є освіта, яка може стати однією з основ для взаєморозуміння між нашими країнами.

«У РДГУ цього року здійснено набір на російсько-українську спеціалізацію. Йдеться не просто про те, щоб громадяни України здобували російську освіту або навпаки. Ми відкрили спеціальний російсько-український профіль, де готуватимуться фахівці саме в сфері культурної взаємодії двох країн», - сказав він.

Д.БАК також повідомив, що РДГУ готовий перейти до організації спільних магістерських програм з україністики і русистики.

Він повідомив, що завтра в Москві пройде перше засідання Російської асоціації україністів.

Д.БАК зазначив, що РДГУ розглядає ідею проведення олімпіад з української мовм, в яких зможуть брати участь представники діаспори і студенти, що вивчають українську мову в російських вузах.

Підготовку фахівців з України – істориків і міжнародників - у РДГУ забезпечує кафедра пострадянського зарубіжжя в рамках освітнього циклу за фахом «Міжнародні відносини».

Серед пропозицій РДГУ, адресованих українському науковому і освітньому співтовариству: розробка і видання щоквартального російсько-українського історико-культурного альманаху; встановлення щорічної російсько-української премії, що вручається російським і українським представникам науково-освітнього співтовариства і сфери культури, які внесли вклад у розвитку російських і українських досліджень і в зміцнення російсько-українських відносин; проведення щорічного наукового Форуму «Російсько-українські читання» під егідою Російської асоціації україністів, а також організація роботи щорічної російсько-української літньої школи при Форумі.