Делегація Івано-Франківщини прибула до Донецька

9 листопада в Донецьку область в рамках культурно-просвітницького проекту «Схід-Захід» прибула делегація з Івано-Франківської області, яку очолив керівник області Михайло ВИШИВАНЮК.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації. У повідомленні наголошується, що мета проекту «Схід-Захід» полягає в тому, щоб створити єдиний загальнонаціональний культурний простір за допомогою мистецтва.

У Донецьку культурний проект «Схід – Захід» реалізує Благодійний фонд Вадима ПИСАРЄВА, проект здійснюється за підтримки дружини Президента України Людмили ЯНУКОВИЧ.

Сьогодні в рамках цього проекту відкрилися гастролі Івано-Франківської обласної державної філармонії в Донецькій області - увечері в Донецькому національному академічному театрі опери та балету ім. Солов‘яненка почався концерт академічного камерного оркестру «Harmonia Nobile», а також аматорських і фольклорних колективів. На концерті присутні дружина Президента України Людмила ЯНУКОВИЧ, голова Івано-Франківської облдержадміністрації М.ВИШИВАНЮК і голова Донецької ОДА Анатолій БЛИЗНЮК.

У прес-службі також повідомили, що в рамках проекту «Схід-Захід» заплановане відкриття балетної школи в Івано-Франківську, прем`єра балету «Лісова пісня» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки в Донецьку, гастролі донецької балетної трупи в Західній Україні.