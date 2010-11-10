Банки вимагатимуть від юросіб дані про їх власників

Національний банк України (НБУ) має намір зобов`язати банки вимагати від юридичних осіб при відкритті рахунків надання даних про власників істотної участі. Це передбачено в проекті змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Банк додатково до документів, які передбачені цією Інструкцією для відкриття рахунку юридичної особи, зобов`язаний витребувати від цього клієнта дані про склад органів управління юридичної особи, власників істотної участі в юридичній особі і контролерів юридичної особи», - йдеться в проекті документа.

При цьому пропонується надати банку право витребувати від клієнта іншу інформацію щодо його ідентифікації, приміром, про зміст його діяльності і фінансовий стан.

Крім того, регулятор має намір надати право зараховувати і списувати з поточних рахунків фізичних осіб – резидентів валюту згідно з угодою з уповноваженим банком на проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі.

При цьому, планується заборонити в межах України переведення іноземної валюти з поточного рахунку за допомогою банківської картки, зокрема, і для переведення на інші власні рахунки клієнта.

НБУ має намір дозволити використовувати валюту з поточного рахунку юридичної особи, яка має відповідні дозволи, за допомогою банківської картки здійснювати розрахунки з нерезидентом-авіакомпанією і нерезидентом-постачальником туристичних послуг, котрі не мають постійного представництва на території України.