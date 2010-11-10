Міністр: немає головного документа

МінЖХГ очікує ухвалення парламентом Житлового кодексу до кінця року

Київ. 9 листопада. УНІАН. Міністерство з питань житлово-комунального господарства очікує ухвалення Верховною Радою Житлового кодексу до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр із питань ЖКГ Юрій ХІВРИЧ.

«Ми просимо Верховну Раду прийняти Житловий кодекс до кінця року. Нам необхідно рухатися далі, а ми, на жаль, сьогодні не можемо це зробити. Тому що немає головного документа, який чітко регламентує питання взаємин між споживачем і власником житлового будинку», – сказав він.

Міністр додав, що після ухвалення Житлового кодексу буде прийнято постанову Кабінету Міністрів, в якій будуть деталізовані положення, прописані в кодексі.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада 2009 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Житлового кодексу України.