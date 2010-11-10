У Дніпропетровську накрили мережу порностудій

Працівники Управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, ГУМВС у Дніпропетровській області викрили у Дніпропетровську 6 порностудій.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків обласної міліції.

Зловмисники підбирали для роботи дівчат віком від 18 до 25 років. Оперативники встановили, що на кожній зі студій працювали від 4 до 7 моделей на кількох веб-сайтах у режимі "онлайн" для країн Європи та США. Оплата однієї хвилини роботи моделі становила 5 доларів.

У ході обшуків за адресами порностудій працівники міліції вилучили комп`ютери, відеокамери, мобільні телефони, електронні накопичувачі інформації, спеціальне обладнання для доступу в Інтернет.

Слідчим управлінням ГУМВС в Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Проводяться подальші слідчі дії.