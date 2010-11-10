Ще одному банку дозволили не віддавати гроші

Постановою правління Національного банку України від 09.11.2010 № 486 у ТОВ «Діалогбанк» призначено тимчасову адміністрацію терміном на три місяці - з 10 листопада 2010 р. до 10 лютого 2011 р.

Про це йдеться у листі НБУ комерційним банкам, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, тимчасовим адміністратором банку призначена службовець Національного банку України - заступник начальника Управління НБУ в Дніпропетровській області Олена РОГОЖА.

Також зазначається, що з метою створення сприятливих умов для стабілізації фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на три місяці - з 10 листопада 2010 р. до 10 лютого 2011 р.