Міліція ліквідувала канал постачання «роксолан» до Туреччини

Співробітниками Донецького обласного Управління з питань боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, ліквідовано канал постачання українських дівчат до Туреччини.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Як сказав заступник начальника Відділу управління з боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, Андрій НЕБИТОВ, відомості про існування каналу постачання українських дівчат до Туреччини надійшли в міліцію ще минулого року. «Ми дуже обережно займалися розробкою цієї інформації, оскільки розуміли, що виявили стабільну й добре налагоджену злочинну схему», - відзначив А.НЕБИТОВ, наголосивши, що на сьогодні організатора цієї злочинної схеми заарештовано.

«Торгівцем виявився 50-річний громадянин Туреччини, який переправляв молодих дівчат до Стамбула, де вони «обслуговували» відвідувачів нічних клубів, - розповів А.НЕБИТОВ. - Встановлено чотири українки, які побували в рабстві у турецького сутенера. Ще двох дівчат оперативникам вдалося вберегти від цієї долі, оскільки підозрюваного було затримано в аеропорту при спробі відправити до Стамбула чергову «партію» наївних мандрівниць».