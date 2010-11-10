Сміттєспалювальний завод на Солом’янці працює вночі попри заборону

Сміттєспалювальний завод на вулиці Уманській у Солом’янському районі столиці, попри заборону, продовжує працювати вночі.

Про це свідчать результати журналістського розслідування, проведеного ток-шоу «Київський форум»Київської державної регіональної телерадіокомпанії (КДРТРК).

За інформацією мешканців навколишніх будинків, сміття спалюють з першої до п’ятої години ранку. Відповідне відео було продемонстроване в ефірі «Київського форуму».

Разом з тим факт роботи сміттєспалювальної установки заперечив заступник начальника Державної екологічної інспекції у м. Києві Мінприроди України Пилип БІЛЕЦЬКИЙ.

«Нами було винесено рішення про тимчасову заборону діяльності цього сміттєспалювального комплексу. Після чого він був опломбований, і на сьогоднішній день не працює. Постійно проводяться перевірки цілісності пломб», - заявив чиновник.

За інформацією П.БІЛЕЦЬКОГО, на відео, що було показане в ефірі, засвідчено дим із труби, що належить пральні і «не має жодного відношення до сміттєспалювального комплексу».

Проте народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ висловила намір ініціювати порушення кримінальної справи щодо незаконної роботи сміттєспалювальної установки на вул. Уманській.

«У мене особисто немає підстав не вірити жителям району, які досі стверджують, що установка ночами димить. Якщо це дійсно так, то кримінальна справа напрошується, і це очевидно… Чи понесе за це відповідальність керівництво «Укрзалізниці» – дуже на це сподіваюся, принаймні, вони це заслужили. Чи понесуть за це відповідальність псевдоексперти інституту ім. Марзєєва, які дали висновок, який не відповідає ні нормативній базі України, ні реаліям цієї конкретної установки, - так, я буду добиватися, щоб вони понесли відповідальність», - заявила депутат.

Як повідомлялося, у вересні практично в центрі столиці відкрився сміттєспалювальний завод. Замовником його будівництва виступила Південно-Західна залізниця (ПЗЗ). Завод споруджено для переробляння битих пляшок, пластикових пакетів, залишок їжі – всього того, що залишається в потягах після пасажирів.

За словами керівників Південно-Західної залізниці, завод абсолютно безпечний.

Між тим екологи наголошують, що в результаті роботи цього заводу "в повітря виходить уся таблиця Менделєєва. В першу чергу, страждають діти, літні люди. Сміття треба утилізувати, а не спалювати - це технології минулого століття”.

Сміттєспалювальний завод на вулиці Уманській розташований за 200 м від житлових будинків.