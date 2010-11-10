КРУ під час перевірок виявило порушень на 53 мільярди

Контрольно-ревізійне управління України в ході проведених за 9 місяців цього року перевірок діяльності підприємств, установ і організацій в 2008-2009 рр. і двох кварталах 2010 р. виявило порушень на 53 млрд. грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам заступник керівника КРУ Наталія РУБАН.

За її інформацією, із загальної суми виявлених порушень 28 млрд. грн. становлять втрати матеріальних і фінансових ресурсів. За словами Н.РУБАН, до таких порушень, зокрема, відносяться видача кредитів під фіктивні застави в рекапіталізованих державою банках на загальну суму 15 млрд. грн. Втрати також виявлені в діяльності Аграрного фонду, де зафіксовані факти недостачі зерна, а також в Держкомрезерві, де було зафіксовано завищення цін при закупівлях і заниження цін при продажах.

За словами заступника голови КРУ, ще 22 млрд. грн. із загальної суми становлять порушення, що не спричинили збитків.