Черкаси можуть залишитися без води через підтоплення водозабірної станції Черкаського водоканалу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, водозабірна станція, яка знаходиться поблизу села Свидівок, може опинитися під водою вже ближчим часом. Минулої суботи в районі водозабору почало сильно підмивати берег, і на сьогодні річка забрала вглибину вже 50 м берегової смуги та поступово дістається до насосної станції.

Таким чином, приблизно 300 тис. черкасців під загрозою залишитись без водопостачання, йдеться у повідомленні.

Аби уникнути катастрофічних наслідків, виконком терміново прийняв рішення про виділення комунальному підприємству “Черкасиводоканал” 150 тис. грн. із резервного фонду міського бюджету на вирішення цієї проблеми.

За словами директора КП “Черкасиводоканал” Сергія ОВЧАРЕНКА, є побоювання, що фарватер Дніпра зміщується саме в той бік, де знаходиться водозабірна станція. Вода весь час б’є в берег і розмиває його досить швидкими темпами. Зараз у терміновому порядку укріплюють берегову зону щебенем, камінням, бетонними блоками. Проте такі дії можуть дати лише тимчасовий ефект, і не ліквідують проблему загалом. Поки що це надзвичайна ситуація локального рівня, але несе в собі загрозу для значної частини місцевості, сказав С.ОВЧАРЕНКО.

КП “Черкасиводоканал” вже звернулося до Черкаської облдержадміністрації, зокрема до комісії з надзвичайних ситуацій, до обласного Управління МНС з проханням долучитися до ліквідації цієї НС та виділення додаткових коштів із обласного бюджету.

Крім того, “Черкасиводоканал” планує залучити фахівців, які зможуть з’ясувати справжні причини виникнення надзвичайної ситуації.

Схожа катастрофічна ситуація з підмивом берегу села Свидівок виникла в 2006 році. Тоді обласне керівництво взяло це питання під контроль і виділило кошти на укріплення берегової лінії. Нині ж знову є загроза підтоплення значної території цього проблемного району.