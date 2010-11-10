Нацрада відмовила ТРК „Київ” у продовженні ліцензії

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на сьогоднішньому засіданні відмовила ДКП „ТРК „Київ” у продовженні терміну дії ліцензії на мовлення через безпрецедентну кількість порушень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Зокрема, доповідач з цього питання заступник голови Національної ради Лариса МУДРАК поінформувала журналістів, що „Телерадіокомпанія „Київ” має безпрецедентну кількість порушень. “Позиція Національної ради одностайна: столичний телеканал у такому вигляді, який є сьогодні, існувати не може, тому частота, на якій він мовить, буде виставлена на конкурс”, - підкреслила вона.

Член Національної ради Оксана ЄЛМАНОВА додала, що така спільна позиція свідчить про неупередженість регуляторного органу під час ухвалення рішень. „Жодна телекомпанія не є для нас пріоритетною і не має переваг. Ми намагаємося ставитися до всіх рівно. Тільки за умови однакових правил для всіх учасників ринку ми зможемо досягти успішного розвитку та здорової конкуренції”, - підкреслила вона.

Як повідомлялося, заява ДКП ТРК „Київ” щодо продовження терміну дії ліцензії розглядалася на кількох засіданнях Національної ради. Регуляторний орган вислухав позицію представників телеканалу та міської влади щодо конструктивних змін у діяльності ТРК „Київ”. Головними кроками на шляху до подолання кризи на телеканалі перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ, який був присутній на засіданні Національної ради, назвав перегляд програмної концепції, адміністрування та менеджменту каналу, і, безумовно, збільшення фінансування.

Однак, на думку членів Національної ради, при тому фінансовому стані, який залишився нинішньому керівництву КМДА у спадок від попередників, а це 1 млрд. 700 млн. грн. дефіциту міського бюджету, сподіватися на суттєве поліпшення матеріального стану комунального мовника найближчим часом не доводиться.

„Ми розглядали це питання дуже ретельно і намагалися зрозуміти, які є шанси у компанії здійснювати столичне мовлення на тому рівні, якого вимагає статус цієї телерадіоорганізації. У мене склалося приємне враження, що пан ПОПОВ розуміє становище, у якому опинилася ТРК „Київ”, - зазначила Л.МУДРАК. За її словами, перший заступник голови КМДА погодився із аргументами Національної ради. Він запевнив, що робоча група, до якої входять представники міської влади і телеканалу, й далі працюватиме над усуненням вад у діяльності столичного телеканалу, адже ТРК „Київ” мовитиме аж до оголошення нового конкурсу, в якому також зможе взяти участь.

Перший заступник голови Національної ради Оксана ГОЛОВАТЕНКО повідомила, що незабаром Національна рада розпочне консультації із КМДА стосовно проведення конкурсу, умови якого будуть непростими. „Кияни варті того, щоб бачити якісний продукт. Столичний телеканал несе велику відповідальність, тому ми дуже ретельно підійдемо до вироблення конкурсних умов. Київ – європейська столиця, і в нас повинен бути європейський канал: привабливий та рейтинговий”, – підсумувала вона.

У прес-службі також додали, що Національна рада кілька раз відкладала розгляд заяви ДКП “ТРК “Київ” про продовження терміну дії ліцензії (термін дії закінчився 28.10. 2010).

Остання планова перевірка телерадіокомпанії відбулася 8 вересня, нею було зафіксовано цілу низку порушень умов ліцензії та чинного законодавства.

Загалом до компанії було застосовано 4 санкції: 3 попередження і стягнення штрафу, розмір якого мав бути визначений постановою Кабінету міністрів України.

Серед основних зафіксованих порушень - недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції, в частині обсягу власних культурологічних, просвітницьких та дитячих передач, порушення рекламного законодавства, Закону України „Про телебачення і радіомовлення”. Також Національною радою був зафіксований факт безліцензійної діяльності ДКП „ТРК „Київ” у зв’язку зі здійсненням трансляції програм на території України через супутник.