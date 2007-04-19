До Києва прибули близько десяти «злодіїв у законі»

Колишній начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ Україні у м. Києві, депутат Київради Віталій ЯРЕМА заявляє, що у Київ вперше за два роки прибули близько десяти «злодіїв у законі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час позачергового пленарного засідання сесії Київської міської ради, яке було присвячене соціально-політичній ситуації в столиці.

«Це є оперативна інформація. Я як міліціонер, як людина, яка тривалий час працювала і підтримую стосунки з багатьма людьми, які володіють інформацією у кримінальному середовищі, повинен сказати, що сьогодні у деяких готелях були помічені так звані «злодії у законі», - повідомив В.ЯРЕМА.

За його словами, до того моменту, як розпочалися численні політичні акції, у Києві таких осіб не було, оскільки протягом останніх років управлінням вживалися всі заходи, щоб така категорія людей до столиці не прибувала.

«В основному, це громадяни Грузії. Їх більше десяти. Це категорія людей, які приїздять зі своїми групами. Це або барсеточники, або квартирні злодії, або викрадачі автотранспорту», - поінформував колишній головний міліціонер столиці.

Він також зазначив, що у Києві протягом останніх двох років було вчинено лише одне замовне вбивство колишнього керівника Азовського морського пароплавства Анатолія Бандури. Натомість, за останній місяць у столиці вчинено п’ять замовних вбивств. «Уявіть собі, наскільки впливають чи не впливають ці кримінальні авторитети на столицю. Робіть самі висновки», - сказав В.ЯРЕМА у розмові з журналістами.

За його словами, заступник начальника Главку, який сьогодні робив доповідь щодо роботи правоохоронних органів під час проведення масових політичних заходів у Києві, не має інформації щодо «ворів у законі», оскільки цією інформацією володіють лише керівники оперативних служб.

Крім того, в інтерв’ю журналістам В.ЯРЕМА зазначив, що у Києві погіршилась криміногенна ситуація

«Набагато менше розкривається злочинів – майже на 30% - і особливо це стосується злочинів, які відносяться до категорії вуличних: пограбування, хуліганство, розбійні напади. Пов’язано це в першу чергу з тим, що велика кількість особового складу задіяна і використовується за невластивими функціями. Це працівники карного розшуку, слідчі, які зараз працюють на забезпеченні громадського порядку в парковій зоні, на майданах і тому подібне. Раніше приймались рішення про додаткове виділення сил з регіонів. Зараз, на превеликий жаль, я знаю, що таких додаткових сил немає, тому все навантаження перебуває на плечах працівників міліції Києва», - розповів В.ЯРЕМА.

За його інформацією, на сьогоднішній день виїзд слідчої оперативної групи у декілька разів уповільнюється через те, що частина цих груп чергує на «майданах». «Тому я вважаю, що це негативно сьогодні впливає на стан криміногенної ситуації, і особливо у спальних районах», - зазначив він.