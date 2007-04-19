СБУ отримала нові дані щодо судді КС Станік

Служба безпеки України повідомляє, що сьогодні, 19 квітня 2007р., надійшло ще одне звернення 57 народних депутатів України із вимогою прискорити перевірку інформації щодо корупційних діянь судді Конституційного Суду Сюзанни СТАНІК.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ, зазначивши, що у зверненні також надані додаткові дані для з’ясування фактів корупції.

“У зв’язку з виступом сьогодні в.о. Генерального прокурора Віктора ПШОНКИ щодо оприлюднення 16.04.2007р. на брифінгу у Службі безпеки України, з його слів, “недостовірної інформації про нібито незаконне отримання одним з членів сім’ї СТАНІК С.Р. нерухомого майна, у т.ч. квартир, земельної ділянки, автомобілів” СБУ наголошує: “Під час проведення брифінгу 16.04.2007р. в СБУ на запитання журналістів було повідомлено про здійснювану Службою безпеки України перевірку за зверненням чотирьох народних депутатів України щодо придбання й реалізації нежитлових приміщень і земельних ділянок “одним з близьких родичів” судді Конституційного Суду України”. На даний час, зазначає прес-центр СБУ, перевірка триває, проводиться об’єктивно й неупереджено, у межах повноважень Служби безпеки України та відповідно до вимог чинного законодавства з метою встановлення об’єктивної істини.

“Матеріали перевірки згідно із запитом Генеральної прокуратури України сьогодні будуть надіслані на її адресу для попереднього вивчення та прийняття рішення відповідно до ст. 97 КПК України”, - підкреслює прес-центр СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня, прес-служба Генпрокуратури повідомила, що Слідче управління Генеральної прокуратури України порушило кримінальну справу за фактом втручання у діяльність суддів Конституційного Суду, у тому числі й діяльність судді-доповідача С.СТАНІК, при розгляді по суті справи за поданням про конституційність Указу Президента про дострокове припинення повноважень парламенту.

Сьогодні у парламенті В.ПШОНКА заявив, що на думку Генпрокуратури, оприлюднена на брифінгу керівництва Служби безпеки України інформація щодо нібито незаконного отримання одним з членів родини С.СТАНІК нерухомого майна є недостовірною і не містить жодних об’єктивних даних. За його словами, у зв’язку з цим Генпрокуратура в порядку нагляду витребувала відповідну інформацію у СБУ.