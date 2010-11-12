Українські моряки відбилися від піратів в Індійському океані

Екіпаж судна, до складу якого входять і українці, відбив атаку сомалійських піратів.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Зокрема, за його словами, сьогодні в Індійському океані біля узбережжя Сомалі пірати здійснили спробу захопити судно “ВВС Orinoco”, яке йшло під прапором Антігуа і Барбуда. Судновласник і оператор судна – німецькі компанії, у складі екіпажу – 15 моряків, серед яких п’ятеро – громадяни України.

“За інформацією нашого генконсульства у Мюнхені, отриманої від компанії-оператора, завдяки заходам безпеки, вжитим екіпажем, судно вдалося захистити. На цей час судно перебуває в безпечному місці і після проведення певних робіт, підготовки, вирушить у подальше плавання”, - зазначив О.ДИКУСАРОВ.