Хто "замінував" міліцію в Кіровограді?

У Кіровограді міліція за кілька годин знайшла «телефонного мінера», який повідомив про вибуховий пристрій в облуправлінні МВС.

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ УМВС України в Кіровоградській області.

“Сьогодні до Кіровоградського УМВС по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що адмінбудівлю обласного управління МВС заміновано. Усі служби спрацювали чітко та злагоджено. З будівлі було евакуйовано особовий склад. Спеціалістами-вибухотехніками... і кінологами було проведено обстеження приміщень. Як і передбачалося, вибухових пристроїв не виявлено”, – йдеться у повідомленні.

У ВЗГ зазначили, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції встановили особу, яка підозрюється у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу вибуху.

“23-річна жителька одного з районів області до цього вже неодноразово зверталася до міліції з подібними анонімними повідомленнями. Наразі вона перебуває на обстеженні в Кіровоградській обласній психіатричній лікарні”, – повідомили в обласному УМВС Кіровоградщини, додавши, що за даним фактом зараз триває перевірка.