Янукович надає високу довіру і покладає відповідальність

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ офіційно представив Володимира ПРИСТЮКА як нового голову Луганської обласної держадміністрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єра.

«Президент України надає високу довіру таким призначенням і покладає відповідальність на Володимира Миколайовича за стан справ у Луганській області, з огляду на його великий досвід і знання регіону», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він висловив надію, що В.ПРИСТЮК з честю виправдає цю довіру, і Луганська область під його керівництвом забезпечить високі темпи соціально-економічного розвитку.

Перший віце-прем`єр-міністр зазначив, що новий голова ОДА - уродженець Луганщини, міста Антрацит, тому добре знає проблеми, можливості та перспективи розвитку регіону.

У свою чергу В.ПРИСТЮК подякував президентові й керівництву уряду за виявлену довіру, пообіцяв працювати на «користь жителям області».

А.КЛЮЄВ також привітав новообраних депутатів Луганської обласної ради і її голову Валерія ГОЛЕНКА, якого сьогодні під час сесії облради шостого скликання обрали на цю посаду.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив В.ПРИСТЮКА головою Луганської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади В.ГОЛЕНКА.