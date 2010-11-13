Прокуратура перевірила акції Київміськбуду

Реєстрація додаткових випусків акцій "Київміськбуду" відбувалася з порушенням законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, до таких висновків дійшли працівники ГПУ за результатами перевірки законності реєстрації Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку додаткових емісій акцій підприємств, які входять до акціонерного товариства холдингова компанія «Київміськбуд».

За даними прес-служби, встановлено, що реєстрація додаткових випусків акцій ВАТ «Домобудівний комбінат №4», ВАТ «Київоздоббуд», ВАТ «Будмеханізація», ВАТ «Трест «Київміськбуд №3» проведена із порушенням законодавства, що призвело до зменшення (розмивання) часток холдингу в цих підприємствах у 6 і більше разів.

З огляду на вказане, Генпрокуратура 8 листопада надіслала протести до Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку на відповідні свідоцтва про реєстрацію додаткових емісій згаданих товариств.