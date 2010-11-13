Підрозділи ДАІ отримали імпортні алкотестери і вимірювачі швидкості

Сьогодні у Києві керівництво МВС України передало регіональним підрозділам Державтоінспекції 115 нових патрульних автомобілів ВАЗ, "Шкода Октавія", "Фольксваген Пасат", 148 комплектів імпортних алкотестерів і 25 вимірювачів швидкості "TruCam".

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам після церемонії передачі техніки заступник міністра внутрішніх справ України Віктор РАТУШНЯК повідомив, що на її придбання відомство витратило майже 20 млн. грн. позабюджетних коштів. "Майже 20 мільйонів коштів пішло на це. Але кошти не бюджетні, а кошти позабюджетні: це кошти, які заробляє МВС від тих послуг, які ми надаємо громадянам", - сказав він.

Начальник Департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ висловив сподівання, що нова техніка й обладнання покращать роботу підрозділів ДАІ, що, у свою чергу, “впливатиме на імідж Державтоінспекції і міліції в цілому”.