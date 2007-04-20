Відмовники від опозиції поки заяв до ЦВК не приносили
10:55, 20 квітня 2007Суспільство
841
Інформація Ставнійчук
До Центральної виборчої комісії (ЦВК) не надходили документи, які свідчать про складання повноважень депутатами та кандидатами у депутати від фракцій Блоку Юлії Тимошенко і "Нашої України". Про це заявила заступник голови ЦВК Марина Ставнійчук у кулуарах Конституційного суду.
Нагадаємо, вчора і позавчора народні депутати від опозиції написали заяви на складання депутатських повноважень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter