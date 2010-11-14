В Україні відкриється філія Чиказької або Європейської агробіржі

Україна очікує на відкриття наступного року філії Чикагської або Європейської агробіржі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив українським журналістам у Брюсселі міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

“Думаю, що до наступного врожаю ми будемо мати вже біржу, або це буде філія Чиказької біржі, або європейська (Євронекст – УНІАН)”, - сказав він.

Міністр зазначив, що представники цих бірж уже надсилали своїх представників в Україну.

“Представники Чиказької біржі закінчили буквально три тижні тому і до 25 листопада повинні дати свої пропозиції. Європейська біржа також до 1 грудня повинна дати свої пропозиції щодо створення зернової біржі”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що пропозиції будуть надані уряду для сприяння у створенні біржі.

За словами міністра, сьогоднішнє біржове законодавство України є досить хорошим, хоча і не виконується повною мірою. Разом з тим, він додав, що Україні потрібно буде схвалити закон про аграрне страхування. “Але він у нас вже напрацьований, уже пройшов перше читання”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

На його думку, створення аграрної біржі зменшить напруженість між зернотрейдерами та урядом, і, зокрема, зменшить суттєво обвинувачення на адресу уряду у намаганні занадто сильно регулювати ринок.