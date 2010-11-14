Мисливець убив людину

У Турійському районі Волинської області мисливець через власну необережність вбив людину.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 13 листопада в лісі під час полювання 52-річний житель райцентру, з власної необережності, пострілом із зареєстрованої мисливської рушниці поранив у груди 22-річного безробітного киянина. Постраждалий невдовзі в лікарні помер.

Зброю вилучено.