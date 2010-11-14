Мисливець убив людину
11:51, 14 листопада 2010Суспільство
3993 0
Трагедія на Волині
У Турійському районі Волинської області мисливець через власну необережність вбив людину.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 13 листопада в лісі під час полювання 52-річний житель райцентру, з власної необережності, пострілом із зареєстрованої мисливської рушниці поранив у груди 22-річного безробітного киянина. Постраждалий невдовзі в лікарні помер.
Зброю вилучено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter