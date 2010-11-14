На Житомирщині перепоховали солдатів Великої Вітчизняної

У селі Лазарівка Брусилівського району Житомирської області відбулося перепоховання останків 31 солдата Великої Вітчизняної війни, знайдених у сусідньому селі Старицьке.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії перепоховання взяли участь місцеві жителі, військові, представники влади та журналісти.

Словами скорботи та хвилиною мовчання учасники церемонії вшанували пам’ять загиблих. Під час мітингу пролунав військовий салют на честь героїв. Панахиду по убієнних відправив настоятель місцевої церкви отець ОЛЕКСАНДР.